Homem é assassinado em Vargem Alegre

VARGEM ALEGRE- Um homem foi assassinado em Vargem Alegre, depois de esbarrar seu carro em uma moto e descer para conversar com os ocupantes.

O crime ocorreu no início da noite desse último sábado (24), na rua Manoel Rodrigues Santana, Bairro Antônio Quirino, em Vargem Alegre.

Informações chegaram ao serviço emergencial 190, dando conta que teria um homem, vítima de disparo de arma de fogo no local, que foi socorrido ao hospital.

Posteriormente chegaram informações de que a vítima de 46 anos havia falecido.

Foi apurado no local dos fatos que a vítima conduzia um veículo gol, de cor prata e teria esbarrado na traseira da moto em que estavam os autores.

Vítima desceu do carro para conversar com os ocupantes da moto, instante em que um menor de 16 anos que estava na garupa teria efetuado um disparo de arma de fogo que a antiguidade na região do abdômen.

Equipes em diligências para prender os autores.