Homem é assassinado em Piedade de Caratinga

Célio Machado Pereira, 45 anos foi assassinado na tarde dessa sexta-feira(17), na Rua Constantino Gonçalves de Souza, no bairro São José, em Piedade de Caratinga.

Thiago José Simões de Souza, 41 anos, atingiu a vítima com um golpe de faca no tórax. O autor já foi Bombeiro Civil em Ubaporanga, e o homicídio aconteceu dentro de sua casa. Em conversa com a reportagem do Diário de Caratinga, Thiago contou que estava bebendo com a vítima quando começou uma discussão.

Ele falou que eu não era homem, foi lá tomar cachaça, aí matei”. disse. O autor foi preso e não ofereceu resistência.