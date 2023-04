Homem é assassinado em Córrego Novo

No início da manhã dessa quarta-feira(19) Ivanor Chixto Júnior, 27 anos foi encontrado caído na estrada de Córrego Novo com um ferimento na boca, sendo compatível com disparo de arma de fogo e já sem vida. A Polícia Militar e perícia da Polícia Civil compareceram ao local e após os trabalhos periciais o corpo foi encaminhado para o IML.

A Polícia Militar apurou que a vítima trabalhava como vaqueiro em algumas fazendas da região e não possui antecedentes criminais.

Polícia Militar e Polícia Civil solicitam as pessoas que souberem de algo que possa ajudar na elucidação desse crime, que liguem 190 ou 181 e denuncie.

A polícia continua em rastreamento para identificar e prender o autor.