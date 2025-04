Homem é assassinado durante briga em alojamento

Autor foi preso em flagrante pela Polícia Militar

SANTANA DO MANHUAÇU – Um homicídio foi registrado na noite desta quinta-feira (10). A vítima é Mateus Felipe de Brito Gomes, o “Carioca”, 28 anos. Ele foi morto a golpes de faca após se envolver numa briga, no alojamento de uma carvoaria, na região do Córrego do Gato, às margens da MG 111, em Santana do Manhuaçu. O autor, 35, foi preso pela Polícia Militar.

Conforme o boletim de ocorrência, o autor e a vítima residiam no mesmo alojamento, sendo que em determinado momento, a vítima teria ameaçado o autor, afirmando que o mataria durante a madrugada. Durante o entrevero, a discussão evoluiu para vias de fato, quando o autor se apoderou de uma faca e desferiu diversos golpes contra a vítima.

A Polícia Militar compareceu ao local e iniciou imediatamente as diligências. A vítima chegou a ser socorrida por uma ambulância ao pronto atendimento de Santana do Manhuaçu, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu durante o atendimento médico.

O autor, que também apresentava lesões provocadas por faca, foi localizado e preso pelos militares, sendo conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.