Homem é assassinado a tiros na porta de casa em Simonésia; PM prende suspeito

Fernando Cardoso Moreira, 38 anos, foi assassinado a tiros, na porta de sua residência, no bairro Bela vista, em Simonésia, no início da noite desta quarta-feira, 22/02.

De acordo com as primeiras informações, a vítima estava em casa quando o suspeito chegou e a chamou pelo nome. Quando foi atender, ele foi atingido por diversos disparos de arma de fogo.

A esposa de Fernando também estava em casa acompanhada dos filhos e implorou ao autor para que não a matasse e nem fizesse mal aos seus filhos. O rapaz de 19 anos fugiu em seguida.

Equipe de saúde de Simonésia foi acionada para prestar socorro à vítima. Fernando não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Militar deu início ao rastreamento para localizar o suspeito. O rapaz foi preso ainda na noite desta quarta. Ele foi localizado sua residência em Simonésia e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil Manhuaçu.

Redação do Portal Caparaó