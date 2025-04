Homem é assassinado a tiros; autor é preso e armas são apreendidas

Crime ocorreu na madrugada de sábado em Bom Jesus de Realeza. Polícia Militar localizou suspeito e apreendeu armas e munições

MANHUAÇU — A Polícia Militar prendeu, na madrugada deste sábado (26), um homem de 37 anos acusado de assassinar a tiros um homem de 31 anos no povoado de Bom Jesus de Realeza, zona rural de Manhuaçu. A vítima foi encontrada caída em decúbito dorsal, apresentando múltiplas perfurações causadas por disparos de arma de fogo e sangramento intenso.

Assim que acionados, policiais iniciaram diligências na região e conseguiram identificar e localizar o suspeito. Na residência do autor, foram apreendidos o veículo utilizado no crime — uma caminhonete Toyota Hilux prata —, três armas de fogo (dois revólveres e uma carabina) e diversas munições de calibres variados.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado, junto com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil de Manhuaçu, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Militar reforça a importância da participação da comunidade no combate à criminalidade. Informações e denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 190 ou 181 (Disque Denúncia Unificado).