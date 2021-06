Homem é assassinado a facadas em Inhapim

Motivação ainda é desconhecida

INHAPIM – Divino Lourenço da Silva, 40 anos, foi assassinado neste último domingo (13), no distrito de Santo Antônio Alegre, zona rural de Inhapim.

De acordo com o tenente Christófori, a Polícia Militar foi informada que um cidadão teria sido encontrado sem vida no distrito de Santo Antônio do Alegre, e no local encontrou o corpo debaixo de uma marquise de uma construção, encoberto por um lençol de cor branca, com sangramento na boca.

A perícia da Polícia Civil constatou dez perfurações no corpo de Divino, sendo cinco na região do peito e cinco nas costas, causadas por uma faca.

Durante as diligências a PM recebeu informações que apontaram dois suspeitos, um de co-autoria, 26 anos, e um de autoria direta, 20 anos.

Segundo o tenente Christófori, o suspeito de co-autoria foi localizado e abordado, entrou em contradições em relação ao horário, mas confirmou que passou boa parte da noite e da madrugada com o outro suspeito. Ele disse ainda ter ciência que o outro suspeito realmente teria desferido as facadas, mas negou participação.

Através de imagens de câmeras foi verificado o veículo do suspeito de co-autoria passar por diversas vezes na rua de acesso onde o homicídio ocorreu.

Diante disso o suspeito de co-autoria foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil, onde foi ouvido e liberado, e responderá ao inquérito.

A PM segue em rastreamento para tentar localizar o suspeito das facadas. Já se tem a identificação, mas os locais de residência desse individuo foragido foram verificados, mas ele não foi encontrado. “Aparentemente a vítima não tinha desavenças, não tem atritos e nem passagens pela polícia. O suspeito de co-autoria quando menor teve passagem por roubo, mas é conhecido no meio policial por envolvimento com drogas. Com relação suspeito de autoria, já é conhecido por envolvimento em furtos, roubo e tráfico de drogas”, concluiu o tenente.