Homem é assaltado na praça Cesário Alvim

CARATINGA- Um homem de 58 anos foi vítima de roubo no final da noite dessa segunda-feira(5) na praça Cesário Alvim, centro de Caratinga.

O homem disse que estava consumindo bebida alcoólica no Bar do ABC Hotel e seguiu em direção à Praça Cesário Alvim, quando dois indivíduos o abordaram utilizando a força física,aplicando um golpe de mata-leão, pressionando-o contra a parede e proferindo as seguintes palavras: “Isto é um assalto”. Ele sofreu uma lesão no braço direito, na altura do cotovelo, durante o momento em que foi pressionado contra a parede. Os indivíduos então roubaram da vítima R$ 180,00, e documentos pessoais. Logo em seguida, os autores fugiram correndo em direção ao Supermercado Irmão, na Praça Cesário Alvim.. Foram realizadas buscas nas redondezas na tentativa de localizar os autores, porém sem sucesso até o momento. Policia Militar segue em rastreamento.