Homem é ameaçado por dívida antiga e tem bicicleta roubada

CÓRREGO NOVO- Na madrugada da última quarta-feira (9), a Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do Destacamento de Córrego Novo, foi acionada para atender a uma ocorrência de roubo que terminou com ameaça e prisão de três suspeitos.

De acordo com a vítima, um homem de 29 anos, o crime ocorreu por volta de 1h da manhã, enquanto ele conduzia sua bicicleta por uma via da cidade.

Ele contou aos militares que percebeu a aproximação de um veículo Fiat Uno de cor escura e, temendo pela sua segurança, tentou fugir pedalando mais rápido.

Segundo ele, foi nesse momento que ouviu um dos ocupantes do carro gritar: “Não adianta correr que a gente vai te pegar”, seguido de estampidos, que ele acreditou serem disparos. Para se proteger, o homem se escondeu em uma área de matagal, enquanto os infratores fugiram levando sua bicicleta.

Horas depois, a vítima foi surpreendida novamente por um dos suspeitos, um jovem de 19 anos. Ele teria feito ameaças ao afirmar que, caso o homem não quitasse uma suposta dívida referente à compra de uma égua realizada anos atrás, enviaria “uns caras de Caratinga” para matá-lo.

Com base nas informações fornecidas pela vítima, a Polícia Militar iniciou diligências e conseguiu localizar os três envolvidos. Durante as entrevistas, os suspeitos apresentaram versões contraditórias sobre o ocorrido.

A bicicleta foi localizada e restituída à vítima, que ficou como depositária do bem.

Já os três indivíduos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil para as providências cabíveis.