Homem é alvo de tentativa de homicídio em São Pedro do Avaí

MANHUAÇU – A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio no distrito de São Pedro do Avaí, em Manhuaçu, nesta segunda-feira (21). O incidente surgiu de um desentendimento entre a vítima, de 41 anos, e dois suspeitos, aparentemente relacionado a dívidas de drogas.

Segundo as investigações, após o desentendimento, a vítima tentou se afastar a pé, seguindo em direção ao trevo da BR-116. Nesse momento, o autor, de 22 anos, acompanhado por um comparsa de 19 anos, o perseguiu em uma motocicleta. Ao alcançá-lo, efetuou pelo menos quatro disparos, possivelmente com uma arma de calibre .22. Um dos tiros atingiu o tórax da vítima, alojando-se próximo ao pescoço. Em um ato de desespero, a vítima correu em direção a um córrego na tentativa de se salvar.

Após os disparos, o comparsa fugiu do local pilotando a motocicleta, enquanto o autor dos disparos escapou a pé. A Polícia Militar iniciou as buscas e conseguiu localizar e prender o comparsa. Embora tenha confessado ter levado o autor ao local do crime, ele alegou desconhecer as reais intenções do comparsa. Durante a ação policial, a motocicleta utilizada na fuga também foi apreendida.

O autor dos disparos não tinha sido localizado até o final desta edição. No entanto, buscas em sua residência revelaram elementos que confirmam sua ligação com o crime: uma balança de precisão, cinco estojos de calibre .25 e um estojo de calibre .22.