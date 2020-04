Homem é agredido com faca e tem celular roubado

CARATINGA – Um homem de 54 anos foi assaltado na madrugada do último domingo (5) na rua Capitão Paiva, bairro Santo Antônio.

A vítima relatou que deslocava para sua residência quando foi surpreendida na escadaria de acesso à rua Muriaé, pelo autor, que é baixo, usava roupas escuras e uma touca na cabeça. Com uma faca tipo “serra”, o autor anunciou o roubo, quando a vítima disse que se assustou e tentou reagir, mas foi agredida com um golpe no braço, causando-lhe um pequeno corte.

O assaltante roubou o aparelho celular e o cordão de ouro da vítima e fugiu a pé em direção à rua Capitão Paiva.

Foi realizado rastreamento, porém o autor não tinha sido detido até o final dessa edição.