Homem detido por tráfico de drogas em Bom Jesus do Galho

BOM JESUS DO GALHO – Nessa quarta-feira (2), quatro pinos com cocaína, duas pedras da mesma droga, uma pedra de crack, uma balança de bolso, sacolas e diversas cápsulas de plástico vazias, usadas para embalar entorpecentes, foram apreendidos, na casa de um homem de 39 anos, no bairro Santa Terezinha, em Bom Jesus do Galho.

A Polícia Militar recebeu denúncias de que suspeito estava em um imóvel na rua Abrão Jose Simão, que está ainda sem morador e em obras, sem motivos aparentes.

O suspeito foi encontrado no local pela polícia, que estava de posse de um “cachimbo” de fabricação artesanal e que aparentava ter acabado de usar crack. Uma equipe realizou busca pessoal e encontrou dentro da carteira do homem, três cápsulas contendo cocaína, uma bucha de crack e R$89,00.

O suspeito respondeu que reside com sua mãe, que é responsável pela casa, porém frisou que na sua casa não tinha nenhuma outra quantidade de droga e que seria apenas usuário.

A mãe do suspeito permitiu a entrada da polícia em sua casa. Durante vistoria em uma bolsa do suspeito foi encontrada uma balança digital de bolso, um sacola com duas pedras de cocaína e uma cápsula da mesma droga. Foram encontradas também diversas sacolas vazias e cápsulas vazias para comercializar os entorpecentes.

O suspeito disse que é usuário há muitos anos e que a balança de bolso seria utilizada para pesar ouro no garimpo onde trabalhava, contudo há informações que nas proximidades de sua casa ele é sempre procurado por usuários, onde repassa drogas. Ele foi preso por tráfico de drogas e conduzido para a delegacia de Polícia Civil.