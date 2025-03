Homem detido por posse de arma de fogo

ALTO JEQUITIBÁ – No final da tarde desta quarta-feira (26), a Polícia Militar prendeu um homem por posse de arma de fogo. A ocorrência foi registrada no distrito Padre Júlio Maria, zona rural de Alto Jequitibá.

Durante o desencadeamento de operação preventiva, a equipe policial recebeu denúncia apontando que um indivíduo estaria de posse de uma arma de fogo em sua residência. De imediato, os militares se deslocaram até o endereço informado, onde localizaram o autor. Após diligências, foram apreendidos uma garrucha de dois canos calibre .44, dois cartuchos intactos do mesmo calibre e um cartucho intacto calibre 36.

O autor foi preso, encaminhado ao atendimento médico e, em seguida, conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Manhuaçu, juntamente com o material apreendido.

“Informações podem ser feitas pela comunidade através do 190, telefone de emergência, ou pelo 181, Disque Denúncia Unificado”, frisa a PM.