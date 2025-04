Homem detido por adulteração de veículo

ESPERA FELIZ – Durante patrulhamento de rotina, a Polícia Militar Rodoviária prendeu um homem por adulteração de sinais identificadores de veículo e receptação, na rodovia MGC-482, km 01, no município de Espera Feliz.

De acordo com o boletim de ocorrência, os militares abordaram um Fiat Uno que circulava com documentação irregular — a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor estava suspensa e o veículo com licenciamento vencido. Durante a vistoria, os policiais identificaram sinais de adulteração no número do chassi e verificaram que o motor instalado no veículo pertencia a outro carro, que havia sido roubado.

O condutor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. O veículo foi removido ao pátio credenciado, onde permanecerá à disposição da Justiça.