Homem detido depois de atirar acidentalmente em amigo

POCRANE – Um homem de 31 anos foi preso neste último domingo (21), em Pocrane, depois de atirar acidentalmente contra o amigo da mesma idade.

Militares compareceram ao hospital municipal de Pocrane, onde a vítima deu entrada com lesão por arma de fogo, socorrida pelo autor do disparo. A vítima disse que se encontrava na casa do autor, amigo dela e, enquanto ele manuseava uma garrucha, veio a disparar acidentalmente, atingindo-a no braço e no tórax.

O autor, que também se encontrava no hospital, confirmou a versão da vítima e foi até a casa dele com os militares, onde a arma foi apreendida.

O autor foi preso e conduzido à delegacia de plantão em Caratinga, onde foi autuado em flagrante.