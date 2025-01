Homem detido após esfaquear irmã gestante e ameaçar irmão em Espera Feliz

ESPERA FELIZ – Na manhã de sábado (11), por volta das 7h10, uma mulher grávida foi vítima de agressão por facadas em sua residência na rua Major Pereira, no Centro de Espera Feliz. O suspeito, identificado como irmão da vítima, foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

De acordo com informações registradas, a mulher, que mora com dois filhos menores e dois irmãos, tentou intervir em uma briga entre os irmãos após o suspeito, em visível estado de embriaguez e sob efeito de drogas, começar a ameaçar a família com uma faca. Durante a discussão, ele teria desferido golpes de faca contra a gestante, causando ferimentos nos dedos enquanto ela tentava se defender.

Segundo relatos, o irmão da vítima também foi ameaçado durante o ocorrido e, temendo pela segurança de todos, tentou proteger a irmã e os sobrinhos. Após o ataque, o suspeito fugiu, mas foi localizado pela polícia nas proximidades da residência.

A faca utilizada no crime, com marcas de sangue, foi encontrada e apreendida em um terreno próximo. A vítima foi atendida no hospital local, onde foram constatadas lesões nos dedos e escoriações nas mãos. O suspeito, que já possui histórico criminal por tráfico de drogas, ameaças e descumprimento de medidas protetivas, foi levado à Delegacia de Plantão em Manhuaçu para as devidas providências.

