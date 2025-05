Homem descumpre medida protetiva, ameaça ex com arma e é capturado em Pocrane

POCRANE – A Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu, nesta semana, um mandado de prisão preventiva contra um homem acusado de ameaçar e perseguir sua ex-companheira em um caso grave de violência doméstica. A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Polícia Civil de Ipanema, e o alvo da ação foi localizado na zona rural do município de Pocrane.

Segundo as autoridades, as investigações apontaram que o suspeito já havia descumprido uma medida protetiva de urgência anteriormente concedida pela Justiça para proteger a vítima. O homem, mesmo ciente da ordem judicial, manteve o comportamento agressivo e intimidatório, enviando mensagens ameaçadoras que incluíam, inclusive, imagens de uma arma de fogo, usada supostamente para ameaçar de morte sua ex-companheira, configurando um quadro alarmante de perseguição contínua.

O caso reforça a importância da atuação rápida e eficaz das forças de segurança pública diante de situações que envolvem risco à vida de mulheres em situação de vulnerabilidade. A vítima, que já havia buscado proteção judicial, voltou a ser alvo de ameaças diretas por parte do investigado, o que levou a polícia a intensificar a apuração do caso e solicitar à justiça a prisão preventiva do agressor. O mandado foi prontamente expedido pelo poder judiciário, e sua execução aconteceu sem intercorrências. Após a prisão, o suspeito foi conduzido para atendimento médico, seguindo os protocolos legais, e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da justiça. O caso agora segue sob responsabilidade da Delegacia de Ipanema, que continuará acompanhando os desdobramentos e dará suporte à vítima.

A Polícia Civil reafirma seu compromisso incondicional com o combate à violência doméstica e ao feminicídio, ressaltando que medidas protetivas existem para preservar não apenas a integridade física, mas também a saúde emocional das mulheres vítimas de abusos. A atuação rigorosa no cumprimento das ordens judiciais, como no caso ocorrido em Pocrane, visa dar um recado claro à sociedade: qualquer descumprimento será tratado com a devida seriedade e resultará em consequências legais imediatas. A corporação também aproveitou para destacar a importância da denúncia, incentivando vítimas e testemunhas a procurarem a polícia ou os canais de atendimento especializados sempre que identificarem comportamentos de ameaça, perseguição ou qualquer forma de violência doméstica.