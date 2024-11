Homem descobre traição, expõe nudes da esposa na internet, ‘picota’ as roupas dela e acaba preso

Um homem, de 28 anos, foi preso, nessa terça-feira (29), em Santa Margarida, na Zona da Mata. Ele é suspeito de expor vídeos e fotos íntimas da companheira, de 21 anos, nas redes sociais. Na sequência, o homem ainda cortou com tesoura mais de 100 peças de roupas da mulher.

Na sequência, o homem pegou o celular da companheira, realizou a postagem de diversas fotos e vídeos íntimos dela. Em seguida, o marido traído picou, usando uma tesoura, as roupas da mulher : 42 blusas, 20 calças, 35 vestidos, quatro shorts jeans, 26 blusas de frio, 52 peças íntimas, quatro pijamas, sete tênis, duas botas e cinco sandálias.

