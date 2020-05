Homem de 31 anos é o primeiro caso confirmado de Covid-19 em Caratinga

Secretária de Saúde esclareceu que paciente, a esposa e a filha de dois anos do casal, permanecem em isolamento domiciliar

CARATINGA- Foi confirmado na última sexta-feira (1°), o primeiro caso de covid-19 em Caratinga. Trata-se de um paciente do sexo masculino, de 31 anos. A sorologia dele foi coletada pelo laboratório São Marcos (instituição devidamente credenciada pela Fundação Ezequiel Dias e que presta serviço particular ao Hospital Casu) no dia 29 de abril, que testou positivo para coronavírus.

O paciente deu entrada na unidade hospitalar no dia 29 de abril com sintomas sugestivos. A esposa dele, de 27 anos, funcionária da instituição, foi afastada imediatamente mesmo estando assintomática naquele momento. Foi coletada a sorologia dela, mais ainda é aguardando o resultado. “Mesmo com a utilização dos equipamentos de proteção individual (EPis), o CASU, primando pela vida de todos, tem dado atenção especial aos funcionários que tiveram contato com a esposa do paciente infectado. Por mais que nenhum deles tenha apresentado sintomas da doença, todos estão sendo monitorados”, disse.

A nota informa ainda que o Casu tornou-se referência em caso de covid sendo devidamente credenciado pelo Ministério da Saúde e desenvolve os protocolos mais modernos de tratamento. Os pacientes suspeitos estão na Ala Covid – um espaço especialmente preparado para atender pessoas acometidas pelo coronavírus.

A Secretaria de Saúde de Caratinga se pronunciou apenas no dia seguinte e relatou que também realizou a coleta do paciente, embora já se tenha um resultado positivo, para que seja feito uma contraprova. A secretária Jacqueline Marli esclareceu que este homem, a esposa e a filha de dois anos do casal, permanecem em isolamento domiciliar. Também estão sendo monitorados a babá da criança, bem como seus familiares.

Ainda acrescentou que o paciente é motorista de uma ambulância privada que presta serviço para transporte de pacientes, por isso passa por todos os municípios da região e outros distantes, como Belo Horizonte, Ipatinga, Governador Valadares e Muriaé. “Por isso, a Secretaria de Saúde já fez o levantamento de todos os pacientes que foram transportados por ele e a Central de Monitoramento acompanha, para tomar todas as medidas parar cercar a proliferação do vírus no município”, finalizou Jacqueline.

CASOS NOTIFICADOS

Conforme boletim epidemiológico emitido na tarde de ontem, Caratinga tinha até as 16h10 desta segunda-feira (4), 324 casos notificados de covid-19. Somente em relação a residentes no município são 283 notificações, um caso confirmado e 148 casos descartados. 134 casos seguem em investigação, cinco pacientes permanecem internados, três óbitos foram descartados e um óbito segue sendo investigado.

Já em relação a pacientes que residem e outros municípios e foram notificados em Caratinga, são 41 casos notificados e 25 casos descartados. 16 casos seguem em investigação, três pacientes estão internados e seis óbitos foram descartados.