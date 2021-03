Homem de 26 anos é o paciente mais jovem a morrer com diagnóstico de Covid-19 no município

Três óbitos foram registrados no final de semana

CARATINGA- Caratinga confirmou três óbitos de pacientes diagnosticados com covid-19, no final de semana. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria de Saúde.

No sábado (20), Caratinga contabilizava 5.509 casos confirmados, 475 em acompanhamento e 4.4864 pacientes recuperados.

O acumulado até esta segunda-feira (22) foi de 5.563 casos confirmados, dos quais 492 seguem em acompanhamento e 4.898 pacientes já são considerados recuperados pela doença. O número de óbitos chegou 173.

Os óbitos registrados foram de duas idosas de 84 anos e 77 anos, do Bairro Esplanada e zona rural, respectivamente; e um jovem de 26 anos, que residia no Bairro Santa Zita. Todos estavam internados no Casu-Hospital Irmã Denise.