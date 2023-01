Homem dá um tapa mp rosto da mãe de 77 anos e esfaqueia o cachorro de estimação dela

Ao chegarem na residência a idosa estava em estado de abalo emocional e o pet agonizava ensanguentado no chão da casa

ITAIPÉ – A Polícia Militar foi acionada para mais um crime de violência doméstica contra uma mulher no Vale do Mucuri, nesse domingo (22), na cidade de Itaipé. O caso aconteceu na comunidade de Brejaúba, zona rural do município.

Segundo informado pela PM, um homem de 58 anos chegou em casa agredindo os familiares. Quando a mãe foi intervir ele a agrediu com um tapa na cara, e depois esfaqueou o cachorro da família com uma facada no tórax no animal.

Os policiais relataram no BO que ao chegarem na residência encontraram o pet agonizando no chão na casa e a idosa em estado de abalo emocional.

O agressor foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Teófilo Otoni para as providências judiciárias.

