Homem com mais de 30 passagens por homicídio é preso pela Polícia Militar Rodoviária

ENTRE FOLHAS – José Claudio Miranda, 59 anos, foi preso nesse domingo (23), pois tinha em seu desfavor um mandado de prisão em aberto. Segundo a Polícia Militar, o homem tem mais de 30 passagens de homicídio e foi preso no KM 59, da MG-425, em Entre Folhas.

De acordo com o tenente Arthuzo, durante operação, a equipe abordou o homem às margens da rodovia, pois este ao ver a viatura tentou se esconder no mato, mas não conseguiu. Natural de Governador Valadares, José Claudio, estava residindo em Entre Folhas.

Ainda de acordo o oficial da PM, o indivíduo é de alta periculosidade, tendo cometido os crimes de homicídio nos estados de São Paulo, Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais.

Ele foi detido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil.