Homem com bilhete premiado da Mega-Sena morreu de infarto em hotel, diz polícia

José Aparecido Monteiro, 54 anos, era de Campo Mourão (PR) e foi encontrado morto num quarto de hotel no centro de Curitiba na última quinta-feira (2). Infarto era a suspeita inicial, e a causa da morte foi confirmada nesta segunda-feira (6) pela Polícia Civil do Paraná.

Um bilhete de loteria premiado, no valor de R$ 398 mil, estava junto de suas malas. Era um documento da Caixa Econômica para a retirada de um prêmio da Mega-Sena. O corpo não tinha sinais de violência, e o bilhete premiado não foi levado. Com isso, policiais passaram a acreditar em morte por causas naturais.

A suspeita de infarto foi confirmada, informou nesta manhã a assessoria de imprensa da Polícia Civil. Como não houve crime, nenhum procedimento investigativo foi aberto. José Aparecido foi enterrado no sábado em sua cidade natal.

mas A morte foi descoberta após funcionários e familiares desconfiarem do sumiço. Os parentes ligaram para o estabelecimento preocupados com a falta de notícias. Ao mesmo tempo, os empregados estranhavam que o hóspede parou de ser visto.

A Polícia Militar foi chamada e encontrou o corpo ao entrar no quarto. Durante a análise do local, o bilhete foi encontrado junto aos pertences de José Aparecido. (AFP)

Fonte : O tempo