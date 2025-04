Homem com 44 passagens pela polícia, é preso ao roubar celular de idosa

CARATINGA- Uma senhora de 76 anos foi vítima de um roubo nessa sexta-feira(4), quando estava em um comércio na rua Professor Olinto, no bairro Aparecida.

De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento, um cidadão informou à equipe que havia acontecido um roubo em seu estabelecimento comercial.

De acordo com a vítima, o autor a empurrou e a ameaçou com uma faca para cometer o roubo. O telefone celular levado durante a ação criminosa foi recuperado no local da abordagem.

Após receber as informações sobre as características do suspeito, os militares iniciaram rastreamento e localizaram o autor de 23 anos, nas proximidades. Ele tentou se esconder em um bar, mas foi detido.

Durante a abordagem, o homem apresentou uma identidade falsa, mas foi corretamente identificado. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto, além de um extenso histórico criminal.

O autor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.