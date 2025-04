Homem baleado na cabeça em Bom Jesus do Galho

BOM JESUS DO GALHO – Na noite dessa terça-feira (1), um homem de 44 anos foi baleado na cabeça. O crime aconteceu na rua Antônio Sabará, bairro Raul Soares, em Bom Jesus do Galho.

Segundo informações da Polícia Militar, uma testemunha relatou que estava chegando em casa quando viu um homem se aproximar da vítima e questioná-la antes de efetuar o disparo. Após o crime, o suspeito fugiu correndo em direção a outra rua do bairro.

A vítima foi socorrida, inicialmente, para o hospital de Bom Jesus do Galho e, devido à gravidade do ferimento, transferida para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga, onde permanecia internada em estado grave até o final desta edição.

Durante as diligências, populares indicaram que o autor seria um homem, que estaria residindo em uma casa já conhecida pela polícia como ponto de venda de drogas. Pesquisas no sistema identificaram o suspeito como um homem de 22 anos, residente em Caratinga.

As diligências também apontaram que, dias antes do crime, a vítima e outros dois homens teriam agredido o suspeito após uma discussão relacionada ao desaparecimento de um retrovisor de moto. A motivação do ataque ainda está sob apuração.

A perícia foi acionada e realizou os procedimentos no local, porém, não foram encontrados cartuchos deflagrados. Equipes da Polícia Militar fizeram rastreamento, mas nenhum suspeito havia sido detido até o final desta edição.