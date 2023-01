Homem assassinado no distrito de Santa Luzia

CARATINGA – No final da noite dessa quarta-feira (18), Francisco Júnior da Silva, 30 anos, foi assassinado no distrito de Santa Luzia, zona rural de Caratinga. O crime aconteceu na praça Josefino Damasceno, por volta das 22h30.

O Centro de Operações Policiais recebeu denúncia a respeito do homicídio, e acionou as guarnições para verificarem as informações.

Durante o deslocamento, uma viatura se deparou com o veículo que transportava o ferido. O automóvel estava parado em virtude de um problema mecânico. Dessa forma, os militares prestaram o devido socorro, encaminhando a vítima ao hospital, mas Francisco não resistiu e veio a óbito.

Os policiais fizeram contato com uma testemunha, que estava caminhando ao lado da vítima, e ela disse que chegou uma motocicleta baixa, de cor preta, com dois ocupantes. O indivíduo que estava na garupa desembarcou da motocicleta e fez de três a quatro disparos em direção à vítima, que foi atingida.

Questionada a respeito de qual arma teria sido usada, a testemunha não soube precisar. Disse ainda que conhece a vítima há pouco tempo e que não tinha nenhum vínculo amoroso com ele, pois seria uma outra mulher que estava ficando na casa dele.

Conforme a testemunha, assim que o fato ocorreu, a mulher com que a vítima se relacionava foi ao local e pegou o celular do namorado. Depois disso, ela não foi vista novamente. Também foi realizado contato com um indivíduo, que relatou que estava bebendo junto com a vítima, momento em que dois indivíduos chegaram em uma motocicleta e o garupa desceu, efetuando os disparos contra a vítima, tendo em seguida evadido para o final do distrito, que dá acesso a várias localidades.

Com a vítima foi apreendido uma munição intacta calibre 38.

Foi feito rastreamento, mas nenhum suspeito tinha sido detido até o final dessa edição.