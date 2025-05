Homem assassinado no bairro Santa Terezinha

MANHUAÇU – Um homem de 32 anos foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (08), no bairro Santa Terezinha, em Manhuaçu. A vítima foi identificada como Marcos Ferreira da Silva Júnior.

O crime ocorreu por volta das 15h30, na Rua São Lucas. Moradores acionaram a polícia após ouvirem vários disparos de arma de fogo. Quando os militares chegaram ao local, encontraram o corpo da vítima em posição sentada sobre um banco de madeira, encostado em um barranco, com manchas de sangue e sem sinais vitais. O óbito foi confirmado pelo médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que atendeu a ocorrência.

A perícia da Polícia Civil identificou três perfurações no corpo: uma na cabeça, com entrada e saída, e outra no peito. Um estojo de munição calibre 9mm foi recolhido no local.

O corpo da vítima foi removido por uma funerária e o caso segue em investigação pela Polícia Civil. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Apreensão de drogas

Durante diligências de ocorrência de homicídio consumado, as equipes policiais apreenderam grande quantidade de entorpecentes com dois jovens, um homem de 23 anos e uma mulher de 19 anos.

As equipes chegaram até a Viela Dona Raimunda após diligências relacionadas ao caso anterior. Ao cercar o imóvel, o homem tentou se desfazer de parte das drogas pela janela. Durante as buscas no local, o restante dos entorpecentes foi encontrado no banheiro.

Foram apreendidos cinco barras e cinco tabletes de maconha, quatro pedras grandes e 24 pedras pequenas de crack, 17 papelotes de cocaína, R$705,00 em dinheiro e dois aparelhos celulares.

Os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para demais providências.