Homem assassinado na zona rural de Raul Soares

RAUL SOARES – Antônio Augusto Soares, 53 anos, conhecido por “Toninho Barro”, foi encontrado morto com dentro de sua residência, no Córrego Ubá de Cima, zona rural de Raul Soares, neste último domingo (1). De acordo com a Polícia Militar, o cadáver apresentava sinais de violência.

A sala de operação da Polícia Militar de Raul Soares recebeu ligações informando que os vizinhos não tinham visto Toninho desde o último sábado (29/02), e quando entraram em seu sítio para procurá-lo, e o encontraram sem vida.

A guarnição policial compareceu ao local, constatou os fatos e acionou a perícia da Polícia Civil, que realizou os trabalhos de praxe.

Segundo apurado, no local havia muito sangue, um pedaço de pau no chão, possivelmente também utilizado no crime. A perícia técnica da Polícia Civil constatou aproximadamente 50 perfurações no tórax, pescoço e nuca da vítima, além de afundamento craniano e um corte na cabeça, não sendo possível precisar o objeto usado para causar os ferimentos.

De acordo com diversas denúncias, a Toninho teria um forte envolvimento com o tráfico de drogas, sendo um dos maiores fornecedores da cidade. Não havia nenhum registro de desentendimentos anteriores envolvendo a vítima.

Até o final dessa edição nenhum suspeito tinha sido detido.