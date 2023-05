Homem assassinado na zona rural de Mutum

MUTUM – Célio Alves Afonso, 30 anos, foi assassinado neste domingo (14). O crime aconteceu no distrito de São Francisco de Humaitá, zona rural de Mutum.

Por volta das 15h, a Polícia Militar foi acionada a respeito de um homicídio. Uma equipe foi até o local e deparou com a vítima caída próximo ao seu veículo. Segundo a PM, Célio não apresentava os sinais vitais.

Os militares levantaram informações que a vítima se encontrava fazendo uso de bebida alcoólica, momento em que um indivíduo chegou em uma motocicleta Bros, de cor preta, e efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima. Após a ação, o autor fugiu sentido ao distrito de Imbiruçu.

As equipes iniciaram as diligências e conseguiram identificar o autor do crime, sendo acionada operação de cerco e bloqueio e realizadas visitas e abordagens, porém ele não foi detido até o momento. “A vítima possui passagens pela polícia e foi autor de tentativa de homicídio em data pretérita, a qual teria ferido o autor dos disparos”, informou a PM.

* Imagem Ilustrativa