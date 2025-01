Homem assassinado na zona rural de Fervedouro

FERVEDOURO – Um homicídio foi registrado na manhã do último sábado (25) na comunidade de Capanema, zona rural de Fervedouro. A vítima foi identificada como Luiz Herculano da Silva, 55 anos. Ele foi morto com golpes de arma branca.

O corpo da vítima foi encontrado em uma estrada. Luiz Herculano tinha cortes no pescoço, mãos, costas e no rosto. Ele estava caído sobre uma motocicleta, que não tinha placa e apresentava chassi raspado.

Conforme a Polícia Militar, Luiz Herculano teria diversas desavenças na comunidade e apresentava comportamento agressivo, especialmente quando consumia álcool.

A perícia técnica da Polícia Civil de Fervedouro esteve no local e realizou os trabalhos de praxe e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Muriaé.