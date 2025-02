Homem assassinado em Ponte do Silva

MANHUAÇU – Nesta terça-feira (11), Jordão Henrique da Rocha, 39 anos, foi assassinado quando estava em uma mercearia no distrito de Ponte do Silva, Manhuaçu.

A ação do autor foi registrada pelo circuito de segurança de um imóvel em frente a mercearia. Ele chega em uma motocicleta, estaciona, entra no estabelecimento e efetua os disparos contra a vítima. Em seguida, foge. Toda essa ação foi realizada em menos de 30 segundos.

Após o crime, o autor fugiu em direção LMG-838, que liga Manhuaçu a Luisburgo.

A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e constatou 11 perfurações. A vítima foi atingida na região da cabeça, tórax e demais membros.

Após consulta ao sistema informatizado a Polícia Militar constatou que a motocicleta utilizada no crime tem registro de furto/roubo.

O autor ainda não foi detido. Qualquer informação pode ser repassada anonimamente por meio do 190 ou Disque-Denúncia 181.

Com informações: Portal Caparaó