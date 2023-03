Homem assassinado em Ponte do Silva, em Manhuaçu

MANHUAÇU – Um homicídio foi registrado na noite desta segunda-feira (20) no distrito de Ponte do Silva, em Manhuaçu. A vítima é Ruimário Anderson Teixeira, 44 anos.

A Polícia Militar foi acionada para comparecer ao distrito de Ponte do Silva onde um indivíduo havia sido atingido por um disparo de arma de fogo na face. Ruimário chegou a ser socorrido por equipe do Corpo de Bombeiros Militar, sendo constatado um ferimento por disparo de arma de fogo calibre 22 na face, porém não resistiu ao ferimento vindo a óbito.

As equipes policiais levantaram informações que a vítima se encontrava na porta de sua oficina mecânica conversando com vizinhos, momento em que escutaram um barulho e a vítima caiu com sangramento na região da cabeça.

Em contato com familiares e amigos da vítima, eles disseram desconhecer qualquer desafeto ou problema que pudesse levar ao crime.

Os militares iniciaram as diligências para localizar o autor do disparo e seguem em rastreamento. A comunidade pode auxiliar através de denúncias pelo disque denúncia unificado 181 ou pelo telefone de emergências policiais 190.