Homem assassinado em Matipó

MATIPÓ – Salvador Felipe Reis da Silva, 42 anos, foi assassinado no último sábado (14). O crime aconteceu no bairro Boa Vista, em Matipó. Um suspeito foi detido pela Polícia Militar.

A PM foi acionada para comparecer onde havia ocorrido um homicídio. No local os militares depararam com equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que constatou o óbito, da vítima, de 42 anos e estava prestando socorro a segunda vítima, que foi baleada e encaminhada para o hospital Cristo Rei e, posteriormente, transferida para o hospital de Manhuaçu.

Os militares levantaram informações que as vítimas e os dois autores estavam conversando, momento em que se desentenderam e os autores sacaram as armas de fogo, os envolvidos entraram em luta corporal, sendo as vítimas atingidas e em dado momento uma das vítimas, mesmo ferida, conseguiu pegar uma das armas de fogo e chegou a efetuar um disparo que atingiu um autor. Após a ação os autores fugiram do local em um veículo sentido ao distrito de Granada.

As equipes policiais iniciaram as diligências e conseguiram localizar e prender um dos autores do crime, de 30 anos, que se encontrava com ferimento proveniente de disparo de arma de fogo.

A PM segue em rastreamento para localizar o segundo autor do crime, bem como as armas de fogo utilizadas na ação. Denúncias podem ser realizadas pelo disque denúncia unificado, 181 ou pelo 190.