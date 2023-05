Homem assassinado em Manhumirim

MANHUMIRIM – Um homicídio foi registrado na noite desta quarta-feira (10) no bairro Morada Nova, em Manhumirim. Rauf Antônio Vieira, 29 anos, foi morto a tiros.

Por volta das 20 horas, a Polícia Militar foi acionada para comparecer no bairro Morada Nova onde um indivíduo havia sido atingido por disparos de arma de fogo, estando caído na porta de sua residência. No local foi constatado o óbito da vítima Rauf pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Os militares levantaram informações que quatro indivíduos, após os disparos saíram correndo sentido ao bairro Nossa Senhora da Penha, e outros dois indivíduos seguiram sentido a praça do bairro.

A perícia compareceu ao local, sendo encontrados sete estojos de munição calibre .40 e constatados sete ferimentos na vítima.

Na residência da vítima foram encontrados ainda quatro papelotes com cocaína e R$1.205,00, que foram apreendidos.

A PM fez diligências, mas nenhum suspeito tinha sido detido até o momento.