Homem assassinado em Bom Jesus do Galho

Suspeito se entrega à polícia depois de se lesionar com um disparo acidental

BOM JESUS DO GALHO – Elismar Gonçalves Xavier, 32 anos, foi assassinado nesta última quarta-feira (17), no bairro Rondon Pacheco, em Bom Jesus do Galho. O acusado de cometer o crime, Igor de Souza Silva, 21, foi preso pela Polícia Militar. Ele precisou passar por cirurgia, pois se feriu durante a fuga.

O irmão da vítima contou à Polícia Militar que estava sentado na frente de sua casa localizada na rua Antônio Tomás de Assis, quando Igor passou de moto, parou perto de Elismar e os dois discutiram. Depois disso, Igor foi embora, e Elismar subiu as escadas de acesso à rua de cima, e aguardou o autor passar de moto, onde novamente discutiram.

Segundo a testemunha, quando Elismar percebeu que Igor estava armado, pegou um pedaço de madeira e os dois entraram em luta corporal. Igor sacou uma garrucha e disparou contra Elismar.

A vítima andou cerca de dez metros e caiu, falecendo no local.

MOTIVO PASSIONAL

Igor contou à polícia que tem um relacionamento amoroso com a ex de Elismar, que por sua vez, não aceitava o fim do relacionamento.

O autor contou que no momento do crime passava pela rua Antônio Tomás de Assis, sentido córrego São Francisco, quando foi abordado pela vítima, e “para evitar mal maior”, deu a volta pela rua de cima. De acordo com ele, mesmo assim Elismar subiu um “escadão”, e lhe cercou de posse de um pedaço de madeira com um prego na ponta, e que devido à rua ser estreita, foi obrigado a parar sua moto. Foi então que Elismar começou a desferir pauladas contra Igor, sua moto caiu no chão, e ele foi atingido com uma paulada no braço, uma no ombro e outra na cabeça.

Igor disse que temendo por sua vida, sacou da cintura uma garrucha calibre 22, efetuou um disparo contra a vítima, em seguida pegou sua moto e saiu do local, pois ali residem diversos parentes da vítima e temeu por sua segurança.

No momento em que Igor colocou novamente a arma na cintura, ela disparou e acertou seu abdômen. A arma caiu no chão e ele não recolheu deixando para trás, levando a crer que algum popular pegou essa arma, pois ela não foi localizada durante as diligências.

Como Igor estava ferido e precisava de socorro, ele acabou sendo preso em flagrante. Igor foi encaminhado ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora, onde passou por cirurgia, sendo retirado um projétil da sua perna.