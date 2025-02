Homem assassinado com golpes de faca na zona rural de Divino

DIVINO – O corpo de Marcos Antônio Moreira, popularmente conhecido como “Dula”, 45 anos, foi encontrado as margens de um açude na região do córrego do Aratraca, na zona rural de Divino, no fim da tarde desta terça-feira (25).

Segundo a perícia, ele apresentava diversos ferimentos e uma perfuração por golpes de faca.

Dula teria sido visto consumindo bebidas alcoólicas em um bar da comunidade e logo após tomou rumo desconhecido e não voltou.

A Polícia Militar segue em rastreamento para levantar mais informações sobre o homicídio.

Fonte: Rádio Muriaé