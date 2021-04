Homem assassinado ao intervir em briga de casal

Vítima tentou defender a mulher e foi morto pelo amigo

IAPU– Fábio Luis Sena, 54 anos, foi assassinado pelo amigo neste último domingo (4). O crime aconteceu no povoado São Sebastião da Barra, em Iapu. Ele acabou morto após intervir numa briga de casal e defender a mulher.

A Polícia Militar esteve no local do homicídio e a esposa do suspeito Geraldo Sotero Da Silva, 55, disse ele era amigo da vítima há muitos anos, e que o desentendimento entre os dois aconteceu durante um churrasco de confraternização, onde já tinham ingerido bebida alcoólica.

A mulher relatou que teve um atrito com o marido Geraldo, e ela acabou sendo agredida fisicamente com uma mangueira e ameaçada. Fábio teria tentado intermediar o conflito, porém o suspeito ironizando a situação disse algo parecido como: “tá com dó, leva para você”, referindo-se a esposa.

A esposa de Geraldo foi para a casa de uma vizinha, permanecendo por várias horas e quando retornou na parte da tarde, percebeu que Fábio e o marido não se encontravam, e tinha saído para procurá-la.

Quando os dois retornaram, Geraldo agrediu verbalmente a esposa e perguntou onde estava sua arma, fazendo referência a uma pistola que mantinha ilegalmente em casa. “Ainda bastante agressivo e completamente fora de si”, conforme relato da mulher, Geraldo armou-se com uma enxada, colocando-a no rosto da esposa e começou a empurrá-la. Vendo a situação, Fábio interveio dizendo: “faz isso não, Geraldo, não se bate em mulher”, dando tempo para que ela fugisse.

A mulher disse que saiu correndo, mas quando olhou para trás conseguiu ver Geraldo com a enxada em mãos, utilizando-a para empurrar no rosto de Fábio, o qual gritava: “faz isso comigo não Geraldo, o que você está fazendo?”. Nesse momento a esposa de Geraldo já tinha tomado distância e não presenciou os golpes que terminaram no homicídio de Fábio. Em seguida Geraldo conseguiu fugir e não tinha sido detido até o final dessa edição.

ARMA APREENDIDA

Considerando que durante as brigas e discussões o autor fez menção a uma arma de fogo, os militares realizaram buscas, sendo localizada uma pistola semiautomática calibre 7.65, carregada com cinco cartuchos intactos. Ainda na residência do autor, a equipe localizou dezenas de pássaros da fauna silvestre, sendo vários deles mantidos de maneira ilícita.

Dentre os pássaros de espécies variadas havia alguns com anilhas, os quais foram deixados dentro da casa para possíveis fiscalizações dos órgãos ambientais. Os pássaros sem anilha foram devidamente recolhidos e serão submetidos à avaliação de um médico veterinário, para saber se podem ser reinseridos em seus habitats naturais, ou serem custodiados a depositários, atendendo a cada caso específico por animal.

O corpo de Fábio foi liberado ao Instituto Médico Legal de Ipatinga, depois de ser periciado pela Polícia Civil. Segundo a perícia, a vítima sofreu aparentemente, três ou quatro golpes na cabeça, provavelmente utilizando-se de uma enxada, todavia o instrumento utilizado não foi localizado.