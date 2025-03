Homem assassinado a tiros na porta de sua oficina em Ervália

ERVÁLIA – Um homem de 38 anos, natural de Rosário da Limeira, morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo na porta da sua própria oficina, no Centro de Ervália. O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira (6).

Segundo informações apuradas, Ronaldo de Paula Vital foi atingido no crânio. Dois homens em uma motocicleta pararam em frente ao local e efetuaram os disparos.

Ronaldo foi socorrido pela Polícia Militar para o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

A vítima já havia sido denunciada por tráfico de drogas e durante as diligências foram encontradas munições, maconha, cocaína e crack dentro da oficina.

Também foi apontado que Ronaldo teria sido ameaçado por uma dupla poucos dias antes do crime.

Rádio Muriaé