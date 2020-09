Homem assassinado à tiros em Manhuaçu

MANHUAÇU – Um homicídio foi registrado na madrugada de ontem na rua da Caixa D’água, bairro Santa Luzia. Paulo Nunes de Oliveira, 29 anos, foi morto à tiros. A Polícia Militar apreendeu um menor suspeito de participação nesse homicídio. Outros quatro indivíduos, 19, 21, 26 e 29 anos respectivamente, também são acusados de participação.

A PM foi informada sobre o crime e uma guarnição foi até o bairro Santa Luzia. Os militares encontraram a vítima caída ao solo. Os bombeiros foram acionados e constataram o óbito da vítima. Conforme os bombeiros, pelos menos dois disparos de arma de fogo foram feitos, sendo que um atingiu a parte posterior do crânio e o outro acertou o braço esquerdo.

Levantamentos

Os militares fizeram levantamentos e foram informados que a vítima e um menor, 15, tiveram um desentendimento na manhã desta terça-feira (8) e que chegaram ‘em vias de fato’. Os policiais souberam ainda que o adolescente disse que a situação não iria ficar assim e falou que iria voltar depois para matar Paulo Nunes.

Outra informação recebida pela PM é que minutos antes do crime, Paulo estava encostado em um veículo estacionado na equina da rua Zequinha Campos com a rua da Caixa D’água. Em seguida, passaram o menor e os demais indivíduos. Disparos foram feitos e a vítima chegou a correr, mas foi atingida e caiu ao chão. Na sequência, eles fugiram. Através desses levantamentos os policiais receberam também a informação de quem seria o autor dos disparos.

Foi feito patrulhamento e o menor foi localizado em sua casa. Ele negou a participação no crime, mas confirmou que mais cedo teve desentendimento com a vítima, tendo admitido que foi agredido com chute na nádegas Paulo teria tentado lhe enforcar. O adolescente alegou que não sabe o que motivou a briga, mas disse que Paulo estivesse drogado.

O menor foi apreendido e levado para delegacia de Polícia Civil. Foi feito rastreamento, mas os demais suspeitos não tinham sido detidos até o final dessa edição.