Homem assassinado a facadas em Raul Soares

RAUL SOARES – Um homem, 36 anos, foi assassinado com golpes de faca na madrugada desta sexta-feira (24) na avenida Getúlio Vargas, em Raul Soares. O autor, 40 anos, também ficou ferido.

A Polícia Militar foi acionado e encontrou um dos envolvidos já morto e o outro apresentava ferimento no pescoço. Testemunhas relataram que inicialmente a vítima, de posse de uma faca, foi em direção ao autor para agredi-lo, mas ele conseguiu desvencilhar e tomar posse da faca da vítima e correu atrás dela, conseguindo atingi-la fatalmente.

Militares realizaram a prisão do homem de 40 anos e isolaram o local para os trabalhos periciais, sendo o preso encaminhado para o hospital com ferimentos no pescoço, com possibilidade de ser transferido para o Hospital de Ponte Nova.

Segundo a PM, os dois homens tinham um histórico de atritos, sendo que na última segunda-feira (20), o autor desse homicídio já teria agredido a vítima, que ficou ferida e necessitou ser levada para o hospital. Conforme o autor, as brigas seriam porque a vítima havia furtado seu celular e ao ser questionada, o agrediu.