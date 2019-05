Homem ameaça jovem com faca, rouba celular e vai preso

VARGEM ALEGRE – Uma jovem de 23 anos foi ameaçada e teve seu aparelho celular roubado quando passava pela avenida Cândido Machado, no centro de Vargem Alegre. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender um suspeito. A ocorrência foi registrada na manhã desta terça-feira (21).

A vítima contou que se dirigia para ao ponto de ônibus às 5h para trabalhar, quando um homem encapuzado começou a lhe acompanhar e a forçou contra a parede, colocou uma faca em sua garganta e anunciou o roubo dizendo: “passa o celular senão te mato”, fazendo a seguinte ameaça: “se você não me entregar vou arrancar a sua garganta”. A vítima entregou o celular e o autor saiu correndo.

A equipe realizou diligências e identificou um suspeito através da imagens das câmeras de vigilância. Durante o rastreamento a equipe recebeu informações dando conta de que ele se chama Aguinaldo de Oliveira da Costa, 31 anos, vulgo ‘Capixaba’, oriundo de Martins Soares, mas estava residindo em Vargem Alegre.

A equipe deslocou até o endereço e cercou o imóvel. A porta dos fundos estava aberta e foram localizadas em um quarto duas camisas, uma calça e uma botina, vestes idênticas a da filmagem do roubo.

Foi encontrada debaixo de um colchão uma faca que foi reconhecida pela vítima como a faca usada na ação criminosa. Foi localizado um currículo vitae com os dados pessoais do autor, constando no documento um endereço em São Cândido, zona rural de Caratinga.

A equipe diligenciou até o distrito e o suspeito foi localizado. Aguinaldo confirmou que mora no endereço onde foi localizado o material e entregou o celular da vítima.

Foi efetuada a prisão e Aguinaldo foi conduzido à delegacia onde foi autuado.