Homem agride o próprio cão a pauladas e justifica: “Estava muito agressivo”

Animal está internado em estado grave; inquérito foi aberto para investigar o caso

CARATINGA– Um cão da raça pastor alemão foi agredido a pauladas pelo próprio dono. O caso aconteceu nesta terça-feira (28), no Bairro Santo Antônio. Após os maus-tratos, o tutor teria jogado o animal em uma lixeira. Populares que ficaram sabendo da agressão acionaram a polícia e levaram o animal para tratamento veterinário.

Nesta quarta-feira (29) o homem de 39 anos foi conduzido para a delegacia. Em sua defesa, o proprietário disse que o animal estava “muito agressivo, desorientado e espumando excessivamente pela boca”. Ainda acrescentou que desferiu os golpes por acreditar que o animal trazia riscos aos moradores de sua residência e que, inclusive, acreditava que havia lhe sacrificado. Segundo a Polícia Civil, o homem foi ouvido e liberado. Um inquérito foi aberto para investigar o caso.

A médica veterinária Aline Botelho conversou com a reportagem e relatou o estado clínico do animal. “A protetora Amélia nos pediu para atendê-lo, um grupo de pessoas resgatou e nos trouxe. Foi relatado que ele foi encontrado dentro de uma lata de lixo, em estado bem grave, com muita crise respiratória. Como não temos histórico, não temos como ter certeza do que aconteceu exatamente com ele, se também está doente. Provavelmente está numa situação de maus tratos há bastante tempo, porque está bem magro, mas, não tem nenhuma lesão aparente”.

O animal segue internado, medicado e em estado grave. Também foi feita coleta de exame de sangue. “Medicamos para trauma, dor, infecção, inflamação, porque ainda não dá para ter certeza do que ele tem, ao certo. Há um edema no olho, mas, ainda não temos certeza se está doente ou é só o trauma. Ele está bem debilitado, não levanta, estamos aguardando os resultados dos exames de sangue e observar a evolução do caso”.

O caso deste cão em específico segue repercutindo nas redes sociais, mas, como destaca Aline, situações de maus tratos aos animais são bastante comuns em Caratinga. “Por ele ser de raça, de grande porte, muito bonito, acaba chamando muita atenção e causando muita comoção, mas, infelizmente, atendemos a estes casos todos os dias, principalmente cachorros sem raças”.

Provavelmente, o animal precisará permanecer internado por muitos dias. Os custos do tratamento serão custeados por um grupo de protetoras de Caratinga, que necessitam da contribuição da sociedade. “Vamos ter que observar como ele irá reagir. O estado dele é bem grave. Temos na cidade um grupo de protetoras que ajuda muito, quem é responsável por este cachorro é a Amélia, quem puder ajudar a ele e outros cachorros também, porque mesmo a clínica ajudando no preço das medicações, não cobra consulta, o custo é alto, pois ele precisa de exames, vai precisar de ultrassom, raio x. Isso tudo tem gastos e têm outros cachorros também na responsabilidade das meninas temos um que foi atropelado e passou por cirurgia ortopédica, que também está na responsabilidade da Amélia. Quem puder ajudar pode procurar as protetoras ou a própria clínica”.

Para aqueles que desejarem contribuir com os custos do tratamento deste animal, vítima de maus tratos, podem fazer contato com a clínica pelo número (33) 98833-8666.