Homem acusado de roubo em Inhapim é preso em Boston, EUA

Um ladrão de 33 anos, considerado foragido da Comarca de Inhapim foi preso em Boston, Massachusetts (EUA). L.A.G. é acusado de participar de um roubo praticado em 2019, foi identificado, denunciado à Justiça, mas fugiu da região e teve seu nome inserido na Difusão Vermelha (busca internacional de criminosos foragidos). Agora, o procurado internacional deverá ser deportado para o Brasil e será encarcerado assim que desembarcar em solo brasileiro.

Consta na denúncia formulada pelo Promotor de Justiça, Jonas Junio Linhares Costa Monteiro, que no dia 9 de novembro de 2019, por volta das 3h50, no estabelecimento comercial denominado “Pousada Renascer”, localizado na zona rural de Inhapim, L.A. participou de um roubo em que um marginal armado rendeu uma vítima e dela subtraiu bens mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo. O assaltante foi identificado como E.M.C., atualmente com 26 anos, também denunciado à Justiça por roubo à mão armada.

Na ocasião, o ladrão fugiu levando um cordão de ouro pesando aproximadamente 400 gramas, uma pulseira de ouro pesando aproximadamente 200 gramas e R$ 200 em dinheiro. Na companhia de um comparsa, o assaltante fugiu em uma motocicleta Honda Hornet. O piloto de fuga foi identificado como L.A., que fugiu do Brasil depois do roubo.

Em decorrência da Difusão Vermelha instaurada a pedido da 2ª Promotoria de Justiça de Inhapim (Promotoria de Execução Penal), o foragido foi localizado e preso nos EUA.

A ação penal tramita perante a 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Inhapim. Caso condenado, o acusado poderá cumprir pena de 4 a 10 anos de reclusão. “A prisão do foragido simboliza um avanço importante para a Justiça na Comarca de Inhapim, reforçando o compromisso com o combate à impunidade e a proteção da sociedade contra crimes de alta gravidade”, enfatiza o promotor de Justiça.