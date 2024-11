A Polícia Civil de Raul Soares com o apoio da Polícia Militar procederam o cumprimento de mandado de prisão em desfavor de um indivíduo de 35 anos , nessa quarta-feira(30), acusado de ter agredido a companheira com golpes com fio elétrico, estrangulamento, queimaduras e agressões diversas. Os atos são compatíveis com o crime de tortura cominado à Lei Maria da Penha.