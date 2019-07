HNSA recebe visita do clero diocesano

CARATINGA- 60 padres da diocese de Caratinga estiveram em visita às instalações da maternidade Grimaldo Barros de Paula, onde estão sendo realizadas obras do centro cirúrgico e salas de internação, para uma nova proposta de funcionamento do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

O grupo foi recepcionado pelo bispo Emanuel Messias de Oliveira; os provedor e vice-provedor, padre Moacir Ramos e Rodolfo Brandão, respectivamente; o coordenador do Grupo Amigos do Hospital, pastor Elan Tebas e o diretor técnico do Instituto Solidário, Flávio Kataoka.

Padre Moacir Ramos frisa que a mobilização pelo hospital vem ganhando grande força nos últimos dias. “Já recebemos aqui tantas pessoas e nesta semana está acontecendo o encontro anual de todos os padres da nossa diocese. Conversando com dom Emanuel tivemos a ideia de trazer todos os padres aqui para dizer que estou aqui como provedor, representando a nossa igreja, que é mantenedora desse hospital, nomeado pelo bispo, mas, que não estou aqui sozinho, estou representando nossa igreja e ter hoje a presença de todos os irmãos padres aqui, é um sinal de comunhão muito grande e importante para todos nós”.

A diocese contabiliza 54 paróquias, dividida em seis foranias. Padre Moacir explica que os padres se uniram para demonstrar apoio ao hospital. “Temos a figura do bispo diocesano, que é o responsável, primeiro servidor dessa igreja; em cada forania temos um padre chamado vigário forâneo, que reúne aquele grupo de paróquias que conduz e anima na pastoral. Estamos aqui hoje (ontem) demonstrando essa unidade, força, comprometimento com toda a sociedade. Estamos dizendo enquanto membros dessa igreja, formadores de opinião, que precisamos desse hospital. Queremos dizer aos nossos governantes, prefeitos dos 13 municípios que compõem esta microrregião de saúde, que os padres dessas 13 paróquias estão aqui nesse momento visitando e acompanhando o que está sendo feito. Queremos dizer ao Estado que, a nossa região, 54 paróquias, mais de 54 municípios, porque alguns municípios ainda não são paróquia, estamos aqui também todos unidos. Os padres da diocese estão aqui, acho que é importante saberem dessa união e presença de toda nossa liderança religiosa”.

Durante a visita, os representantes de cada forania também anunciaram doações para o hospital, o total de em torno de R$ 30 mil. “Eles vieram para conhecer, estarem próximo e não vieram de mãos vazias. Estão também fazendo doações em nome de suas paróquias, para somar a esta campanha, reforçar todo esse movimento que estamos fazendo com o Grupo Amigos do Hospital”, destaca padre Moacir.

A fala é de agradecimento, pela força que chega a tantos corações generosos e que tem proporcionado novos tempos para o hospital, com o ressalta o provedor. “Meu agradecimento à imprensa que tem feito um papel tão importante nas divulgações de coisas bonitas que estão acontecendo. A todos os parceiros, empresários, pessoas da cidade, tem tanta gente trabalhando em prol dessa causa. Chega de pessimismo, sentimento de derrota, vamos colocar a mão na massa e transformar esse hospital. Vamos escrever uma nova página dessa história centenária tão bonita, 102 anos desse hospital, que por mais de 90 anos funcionou tão bem. Quantas pessoas têm saudade desse hospital funcionando bem como funcionou no passado e após esse momento de dificuldades, crise, por que não reerguermos esse hospital? Estou muito feliz e agradecido por isso. Você que está nesse momento lendo esta fala, também faz parte dessa história. Em Cristo, somos mais que vencedores. Essa causa é nobre e é de todos nós. Que Deus nos ajude e abençoe”.

ECUMENISMO

Um fator que tem chamado atenção ao longo destas campanhas de reabertura do hospital é a união das igrejas católicas e evangélicas. Sobre este assunto, padre Moacir frisa que o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, embora esteja sob a coordenação da igreja católica, presta atendimento a todos. “Quando nós damos as mãos estamos fazendo na prática acontecer um grande processo de ecumenismo, força e união. Esse hospital é de todos, não é somente da igreja católica, quando temos essa proximidade com a Pastorear, aqui representada pelo pastor Elan, estamos demonstrando ao nosso povo que estamos juntos, seguimos o mesmo Deus, amamos o mesmo Deus, o mesmo Pai, embora cada um com a sua forma de louvar e agradecer. Seguimos Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. A missão dada a todos nós por Jesus, de cuidar da saúde, está bem descrita no Evangelho de São João, Capítulo 10, versículo 10, quando Jesus diz: ‘Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância’. Esse é o pedido de Jesus não só para os católicos, mas, para todos. Estarmos juntos nessa causa é motivo de muita alegria”.

Pastor Elan, que tem atuado na movimentação de novos doadores e na aproximação do hospital com a sociedade, acredita que a visita do clero diocesano representa mais um importante passo para o HNSA, que segue em busca de mais parceiros. “Realmente está fluindo. Um padre aqui na reunião disse uma coisa muito importante. Está provado uma credibilidade que está sendo restaurada, por causa da grande mobilização, o movimento dos amigos do hospital. Estou impressionado no bom sentido, mas temos que avançar, pois estamos só no começo, tem muita coisa para ser feita ainda. A união das igrejas já vem acontecendo há algumas décadas, estamos buscando isso, agora essa aproximação saudável, visível, com os irmãos da igreja católica, eu entendo que isso faz uma coisa no mundo espiritual”.

Para pastor Elan, a população de Caratinga está experimentando um “milagre”. “Isso agrada o coração de Deus quando nós não julgamos, não condenamos, porque isso vai acontecer no juízo final, não é agora. Não sou juiz de ninguém, ninguém é meu juiz. Temos que andar juntos, sofremos juntos aqui na terra e a falta do hospital é sofrimento para todos. Essa causa nos uniu, alegra o coração de Deus e o nosso coração está muito alegre”.

UNIÃO

Ao longo das campanhas pelas obras necessárias para que o HNSA volte ao funcionamento, algumas medidas precisaram ser implantadas, como uma nova gestão. Flávio Kataoka – diretor técnico do Instituto Solidário, ressalta que a população está vivenciando um momento feliz, com união de lideranças da sociedade. “O Instituto Solidário vem estudando junto à provedoria, a melhor forma de abertura do hospital e com isso, tem feito reuniões junto às secretarias municipais de saúde da região, conversando com gestores públicos e definindo o perfil de atuação para o hospital. Nesse perfil de atuação está sendo recuperada a maternidade, sua função para gestações de alto risco; e na realização de cirurgias eletivas para o Sistema Único de Saúde. A ideia junto com aliança com as prefeituras da microrregião foi montar um projeto para que haja facilidade de acesso à população a esses serviços de saúde, graças também à mobilização da cidade, que entendeu que esse hospital não pertence a uma pessoa ou instituição, mas ao povo. Isso é cidadania, disso que o Brasil está precisando, desse tipo de movimento”.

Padre Sebastião Santana, da Paróquia Bom Pastor/Manhuaçu participou da visita e acredita no novo projeto de estrutura do hospital de Caratinga. “Vim visitar, queria conhecer essa nova obra, estive algumas vezes visitando as irmãs lá no hospital na parte mais antiga, agora vendo essa novidade aqui, sobretudo, o que isso está representando para a sociedade de Caratinga, as igrejas. Se como cristão olharmos o evangelho, o valor que a bíblia mais defende é a vida. Se olhamos a vida pública de Jesus podemos resumir da seguinte maneira, está indo curar alguém ou voltando de uma cura, tamanha a preocupação que ele tinha com as pessoas doentes. Então, recuperar esse hospital, é a recuperação do sentido maior da nossa vida. Nos preocuparmos com nossos irmãos que estão sofrendo e possibilitá-los uma vida melhor. Isso é fundamental, sermos solidário com aqueles que sofrem”.

Padre José Marcelino, da Paróquia São Manoel de Mutum, também fez questão de registrar o seu apoio às iniciativas de captação de recursos e a transparência das ações desenvolvidas. “Sempre ouvi as histórias aqui do hospital, que tem mais de 100 anos, tem uma importância capital para toda a regia de Caratinga. A presença de todos os padres significa e é visível que a diocese de Caratinga sempre abraçou o hospital e continua trabalhando para que volte a ter as portas abertas para atender a nossa população. O hospital recuperado, recupera a saúde. A saúde recuperada, recupera a esperança e alegria do nosso povo. Estamos de mãos dadas enquanto igreja, para que o hospital retorne suas atividades o mais rápido possível. A equipe recuperou a credibilidade do hospital junto à sociedade, por isso vemos tantas empresas ajudando e participando. Precisamos dar as mãos, vamos recuperar a alegria, a esperança e a vida das pessoas”.