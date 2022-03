HNSA inaugura novas instalações

CARATINGA- Um marco para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA). Na manhã desta sexta-feira (18) foram inauguradas as novas instalações, unificando os dois prédios.

O prédio da antiga maternidade foi totalmente reformado, para abrigar ainda o pronto socorro, que será transferido na próxima segunda-feira (21) para o local e o terceiro andar já equipado para receber os pacientes de toda a microrregião.

A cerimônia de inauguração contou com a participação de autoridades e profissionais de saúde. O provedor padre Moacir Ramos Nogueira classificou como um momento histórico nos 105 anos de história do hospital, que até então funcionava em dois prédios. “A partir desse momento o hospital estará todo concentrado num único prédio, trazendo mais tranquilidade, melhorias, para o atendimento da nossa população da microrregião de saúde de Caratinga. Hoje estamos aqui para fazer a apresentação das novas instalações, é motivo de alegria e de gratidão, sobretudo a Deus, por esta oportunidade que ele nos concede. Então é um momento histórico poder apresentar hoje as novas instalações”.

Padre Moacir ainda destacou a participação de doadores e parlamentares, que contribuíram para os investimentos realizados no HNSA. “Aqui nós vemos a colaboração e a participação de muitas pessoas, talvez não fosse viável dizer os nomes nesse momento, mas a gente já vem fazendo isso no desenvolvimento da obra, divulgando os doadores, os apoiadores do hospital. Tem sido muito importante para o HNSA essa parceria de tantos benfeitores a quem nós agradecemos de coração. Pessoas que estão fazendo suas doações para as melhorias físicas do hospital”.

Conforme padre Moacir, isso foi fundamental, pois os recursos que vêm do governo são destinados, primeiramente, para assistência hospitalar. “A gente não pode mexer nesses recursos, então, graças aos benfeitores, pessoas que fazem suas boas ações, nós vamos fazendo também as melhorias físicas, pra que essa estrutura possa apresentar um local digno de acolhimento, de atendimento para nossa população. Então fica aqui meu agradecimento a todos que fazem, contribuem com as doações para esse hospital.Também estendendo nosso agradecimento a parceria dos parlamentares, aos deputados que têm sido solícitos às necessidades do hospital, enviando seus recursos, para ajudar no custeio desta instituição”.

O provedor também destacou a participação dos municípios nesse processo de reestruturação do hospital. “Nossa gratidão aos prefeitos dessa microrregião de saúde, hoje nós somos 13 municípios que compõem essa micro, é uma população de 210 mil habitantes. Desses 13, dez municípios estão firmes abraçando o termo, ajudando na manutenção desta casa. Então, é motivo de abraçar e agradecer inúmeras pessoas que não tem medido esforços para ajudar na restruturação deste hospital que é tão importante para nossa microrregião de saúde”.

E a inauguração demonstra o novo momento vivenciado pelo hospital. “Recepção e consultórios novos, sala de emergência nova, recentemente fizemos a entrega e a inauguração do último andar desse prédio, que está servindo hoje como enfermarias para internações, os apartamentos, são avanços que nós precisamos apresentar até mesmo como prestação de contas de tudo que estamos realizando aqui no hospital”.

PRONTO SOCORRO E TERCEIRO ANDAR

Tatiana Freitas, diretora técnica do hospital,acrescenta que com o pronto socorro que passará a ficar concentrado na parte de cima do hospital, proporcionará otimização dos atendimentos. “Esse momento pra nós foi de grande importância, de ansiedade pra equipe médica, equipe multidisciplinar, visto que aqui nós vamos estar concentrados no atendimento de emergência, do acidente, necessidades de ir para o bloco cirúrgico, a UTI. Vai agilizar muito a situação para o paciente, para a população vai ser muito importante essa questão de agilidade e de equipe completa sempre estar aqui disponível para atender nossos pacientes da melhor forma”.

FlávioKataoka, diretor geral do HNSA, relata como o terceiro andar irá funcionar. “Faltava ser ativado, ele se destina hoje a internações cirúrgicas, paciente do SUS, que se submetem a cirurgias eletivas, então eles ficam internados nas enfermarias do 3º andar e nós também temos um setor de apartamentos para pacientes particulares e de convênio. É muito importante ressaltar que esse atendimento particular e de convênio também contribui para a sustentabilidade do hospital, visto que os recursos do SUS, muitas vezes não completam os custos que a gente tem na assistência hospitalar. E o hospital está avançando mais, além da estrutura física, estamos lançando nos próximos dias um projeto muito importante, que é o programa Valorize sua Vida, onde o hospital passa a cuidar também na área da promoção da saúde. Além da população contar com o hospital no momento que está mais grave, doente, vamos começar a cuidar agora integralmente da saúde dos munícipes da microrregião”

Em relação ao prédio antigo, de acordo com o padre Moacir, a prioridade seria as melhorias do prédio de cima e depois definir o que será feito com antigo. “Certamente algum empreendimento novo para ajudar na manutenção das atividades hospitalares”, explica.

REPERCUSSÃO

A inauguração repercutiu em toda a cidade. Confira os depoimentos:

“Representa algo muito importante. Quando assumimos a administração pública vivenciamos situações que jamais imaginávamos, com o fechamento do hospital em 2019. Mas, foi necessário. Eu disse à época ao padre Moacir que há momentos em que é necessário você morrer para renascer de forma totalmente diferente. Isso está acontecendo com o hospital”.