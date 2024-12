HNSA faz balanço de atividades e destaca recorde de internações em 2024

32 mil atendimentos de urgência e mais de 9 mil cirurgias eletivas

CARATINGA– Na manhã de terça-feira (17), o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora realizou a apresentação de sua prestação de contas referente ao período de 2019 a 2024. O evento, que contou com a presença de autoridades e representantes da sociedade, destacou os avanços significativos alcançados pela unidade de saúde, além de apontar desafios enfrentados nos últimos anos.

Durante o período analisado, o hospital realizou 32.000 atendimentos de urgência no pronto atendimento, e mais de 9.000 cirurgias eletivas, representando um aumento expressivo em comparação aos anos anteriores.

O provedor do hospital, Padre Moacir Ramos Nogueira, ressaltou a importância da instituição para a região. “O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora é uma instituição privada que presta serviço de saúde para mais de 40.000 famílias ao longo do ano, e a prestação de contas deste ano é mais do que relacionar números ou a produtividade da nossa equipe. É reforçar a importância dessa instituição para a saúde de Caratinga e dos 13 municípios que compõem essa microrregião de saúde. Esse é o resultado de tudo aquilo que o hospital pôde realizar. Se entregamos, é porque houve investimento, contratos feitos e executados além da capacidade, além daquilo que foi contratualizado. E que continuemos avançando e prestando serviço de qualidade para a nossa população, não só na qualidade, mas também na quantidade”.

O médico e administrador do hospital, Flávio Kataoka, destacou os desafios financeiros enfrentados pela unidade, especialmente em relação aos valores contratualizados. “Observamos que o hospital entregou bem mais do que recebeu em termos de valores de contratualização. Então, tivemos um extrapolamento, que é produzir mais do que recebe, da ordem de R$ 17 milhões nos últimos cinco anos. Sendo assim, foi solicitado ao Ministério da Saúde uma revisão dos valores e tivemos uma notícia boa este ano: a portaria ministerial destinou ao município de Caratinga cerca de R$ 8 milhões a mais no que chamamos de Teto MAC.”

No entanto, o administrador também apontou preocupações recentes, considerando uma questão judicial. “A partir de uma decisão liminar da Justiça, movida numa ação civil pelo Ministério Público, que questiona se o hospital deveria ser o único destinatário desse recurso, bloqueando o recém-termo aditivo que fazia esse repasse e que garantiria para nós o aumento da produção, tanto de clínica médica quanto clínica cirúrgica, além da reabertura do serviço de saúde mental, que foi abandonado por outro equipamento hospitalar da região. É um recurso importantíssimo para continuar mantendo o atendimento do trauma e da saúde mental. Esperamos que a Justiça possa rever sua decisão diante dos fatos, ouvindo tudo que temos para mostrar em termos de resultados e números”.

Outro dado significativo apresentado foi o número de cirurgias realizadas: mais de 12.000 nos últimos cinco anos. “Esse resultado foi possível graças ao esforço conjunto das prefeituras da microrregião, que hoje possui uma das melhores situações do país em termos de fila de espera para cirurgias eletivas. Isso mostra o esforço coletivo de gestores municipais, uma boa articulação e uma prestação de serviços adequada à população”, concluiu Kataoka.

Para o HNSA, a prestação de contas evidencia o papel essencial do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora como referência em saúde para a microrregião e a necessidade de apoio contínuo para a manutenção e ampliação dos serviços prestados.