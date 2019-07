HNSA divulga resultado da Ação Solidária

R$ 22.470 foram arrecadados em rifa promovida pelos funcionários da instituição, com prêmios doados por prefeito e vereadora

CARATINGA – Após quase 30 dias de vendas foi realizado o sorteio da rifa que teve por objetivo arrecadação para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA). A ação foi promovida pelos funcionários da instituição e contou com a colaboração de toda a comunidade, inclusive de cidades vizinhas.

O sorteio de dois garrotes ocorreu no dia 29 de junho e foi feito através da Loteria Federal pelos três últimos números do primeiro e segundo prêmio. O valor arrecadado foi de R$ 22.470,00.

Os contemplados foram: 1º prêmio – Afonso Benedito, morador de Caratinga, que teve sua rifa vendida pela funcionária Marlene Francisca, técnica de enfermagem do HNSA. E o 2º prêmio – Lucelena da Silva, moradora de Entre Folhas, que teve sua rifa vendida pelo funcionário Bernardo Clemente, técnico de enfermagem.

Os prêmios foram doados pelo prefeito da cidade de Imbé de Minas, Marcos Antônio do Carmo, o ‘Marquim da Farmácia’, e pela vereadora Suely Maria Martins, a ‘Sueli do Laje’ de Santa Barbara do Leste.

Os organizadores da rifa, Sinésio Pontes e Luciana Maria, enfermeiros do HNSA, agradecem em especial aos funcionários pelo empenho e dedicação e a comunidade que acredita na instituição e abraça suas causas. “Agradecemos também aos doadores dos prêmios sorteados”, finalizam.