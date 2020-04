HNSA afirma que serviço de ortopedia está mantido

Carta denunciando más condições de trabalho circulou pelas redes sociais. Hospital afirma que contratou nova equipe

CARATINGA– Circula pelas redes sociais uma carta que seria do grupo de ortopedia do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, que frisa solicitação de providência urgente aos diretores técnico e clínico sobre “alarmante e péssima situação” de trabalho. Ontem, a diretoria do HNSA também emitiu nota a respeito do assunto.

A DENÚNCIA

O documento datado do dia 19 de março de 2020, denuncia a falta de condições de trabalho, instrumentador cirúrgico, perfurador pneumático; frisa que a mesa ortopédica está em “péssima situação de conservação; falta de medicamentos (analgésicos, antitrombóticos e antibióticos); falta de raio x na unidade (quebrado); falta de auxiliar noturno (técnico de gesso); ar condicionado do bloco com mau funcionamento; falta de opme; falta de cirurgião vascular de plantão; atraso dos pagamentos de fornecedores (órteses e próteses) e atraso dos honorários dos médicos.

A carta ainda frisa que diante de todos esses problemas, o grupo de ortopedia não vê condições técnicas de o hospital manter no momento as cirurgias ortopédias, atendimentos de fraturas e ambulatório. O grupo afirma que atuará apenas nos casos de urgência e emergência, como fraturas expostas e luxação.

POSICIONAMENTO DO HNSA

Por meio de nota, a administração do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora disse que esclarece à população que o serviço de ortopedia do hospital mantém-se aberto ao atendimento ao público. “No último final de semana, veículo de comunicação e mídias sociais publicaram notícia sobre paralisação do serviço de ortopedia do hospital, o que não traduz a realidade. O serviço continua funcionando normalmente. Assim, informamos ao povo de Caratinga e microrregião que podem contar com os serviços do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, que já contratou nova equipe médica qualificada”.

Conforme a diretoria, a nova equipe executou várias cirurgias desde o início de suas atividades. “Gostaríamos de salientar pelo princípio da transparência pública, que o novo modelo de contrato tem valor de desembolso menor ao Hospital, o que se traduz em redução de custos em prol da busca por equilíbrio financeiro e manutenção do Hospital aberto a população. Segue o nosso compromisso com a comunidade pelo bem maior, a favor sempre da saúde e da vida”.