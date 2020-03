HISTÓRIA DAS CRISES

Ildecir A.Lessa

Advogado

No quadro atual, estamos vivendo uma grande crise de alcance mundial, espalhada pelo propagado vírus letal chamado Coronavírus. Ainda não se sabe até onde ela vai chegar e quais serão suas consequências, mas é possível buscar algumas informações nas crises ao longo da linha do tempo.

As crises sempre vieram para a humanidade em verdadeiros ciclos alternados de impactos diversos, causando pânico, com mudanças relevantes no curso da História. Quando se vive em tempos de calmaria, nunca se pensa que pode surgir uma crise, eis a razão do despreparo para enfrentamento em período de crise. Mas, as crises sempre existiram e existirão, principalmente as crises econômicas.

Algumas das crises, estão presentes na História, como as seguintes: Tulipamania (1637), que foi a primeira bolha especulativa da história. As tulipas estavam presentes na Holanda, durante a sua era do ouro, no Século XVII. Era artigo de luxo e de status social. Quando os preços altíssimos das tulipas caíram, estourou a bolha, provocando uma grande falência na Holanda e parte da Europa. Campanhia do Mississipe (1720). O longo reinado de Luís XIV, o rei do Sol e diversas guerras, levaram a bancarrota a monarquia francesa. Em lugar de reduzir gastos da família real, o atual rei Luís XV endossou as teorias monetárias do economista escocês John Law, provocando no ano de 1720 uma bolha, que gerou uma enorme crise no setor financeiro, trazendo colapso na economia. A Longa Depressão (1873-1896). Foi uma recessão econômica mundial, que começou com o Pânico de 1873 e se estendeu até ao final do Século, com uma sucessão de crises, que foi mais severa na Europa e nos Estados Unidos. Crash de Wall Street e A Grande Depressão (1929). O crash da Bolsa de Valores de Nova York, ocorrida na terça feira negra de 1929, sendo a mais devastadora da história, que arrastou por toda a década de 1930. A Grande Recessão (2008). Com a crise do Subprime e a Bolha Imobiliária, que acabou gerando outras crises pelo mundo. E assim, dentre outras crises ocorridas ao longo da História da Humanidade, dentre tantas já ocorridas, que vamos omitir para não alongar no imenso quadro das crises, as reações são idênticas pois a natureza humana são as mesmas.

A crise se instala, revelando o despreparo das pessoas, de um Estado, de um País, sendo essas as razões da perda do equilíbrio e da sensatez. As ideias polarizadas e extremistas, têm sua vez, provocando um gerenciamento distorcido da realidade de uma verdadeira crise, de como ela deve e precisa ser enfrentada. Infelizmente, a grande massa além de correr os riscos de qualquer crise, torna-se a parte mais vulnerável, exatamente pelo controle de gigantes das informações, que usam seus instrumentos poderosos, para manter um processo de desestabilização da população, que fica à mercê das diretrizes daqueles que estão no controle da situação, que são informados previamente de tudo e, em tempos de crise, replicam as mais variadas argumentações para manterem na posição de domínio.

O Brasil, assim como o mundo vive a crise atual do Coronavírus. Sem declinar o mérito das políticas públicas, o Brasil organizou uma Copa do Mundo e uma Olímpiada, mas sempre esteve e está vulnerável a qualquer crise, seja ela econômica ou viral. A lição que deve ser observada, pelo Brasil é a lição da História e os rumos desastrosos que o Mundo tomou em cada uma das crises acontecidas ao longo da História da Humanidade. A História sempre vai ensinar a não repetir os mesmos erros. Todas as informações dentro desse contexto, a nível de Brasil, certamente serão bem analisadas e avaliadas, pela força do povo que, nessa altura, já começa a entender a realidade do que está, efetivamente acontecendo. A crise do Coronavírus vai passar, como os grandes eventos da História das Crises passaram, e muitos que se encontram em evidência nesse tempo de crise, se envergonharão da posição que tomaram, principalmente por muito falar, sem apresentar evidências e alternativas, quando deviam estar preparados para um enfrentamento de qualquer crise que pode ocorrer a qualquer tempo.